Site bahçesi kiraya verilebilir mi?

Site yönetimi sitenin bahçesinin bir bölümünü kiraya vermiş. Bunun için bizden izin istenmedi. Yapılan bu işleme karşı bizim haklarımız nelerdir?

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesine göre ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam terasları her halde ortak yerlerden olup, nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat maliki/malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz. Aynı Kanun'un 5711 Sayılı Kanun ile değişik 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre ise kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Yine Kanunun 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir. Site yönetimi kat malikleri kurulundan oy birliği ile ortak alanın kiralanmasına dair bir karar almadıysa veyahut da usulüne uygun bir karar yoksa bu durumda kat malikleri kurulu kararının iptali ve ortak alana müdahalenin önlenmesi istemi ile dava açabilirsiniz.



Kapıcıya bir konut tahsis etmek şart mıdır?

Konut Kapıcıları Yönetmeliği'nin 13. Maddesi'ne göre kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.