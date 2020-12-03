Cinsel tacize uğradım. Olaydan çok etkilendim ve şikayetçi olmak istiyorum fakat hiçbir delilim yok, sadece benim beyanımla tacizci ceza alır mı?
Basit ve nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) suçu (TCK m.102), basit ve nitelikli cinsel istismar suçu (TCK m.103), cinsel taciz suçu (TCK m.105), reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK m.104) Türk Ceza Kanunumuz'da düzenlenmiş cinsel suçlardır. Cinsel suçlar genel olarak fail ile mağdur arasında başkaca kişilerin bulunmadığı bir ortamda işlenen suçlar olduğundan elbette hukukumuz bu suçlarda mağdurun beyanlarını üstün tutmaktadır. Çünkü Yargıtay'a göre cinsel bir suçun mağduru olan bir kişinin, kendi onurunu, şerefini ilgilendiren bir konuda genellikle iftira atmasının olağan hayat akışına aykırı olduğunu kabul etmiş ve içtihatlarla mağdur beyanının hangi koşullarda tek başına yeterli olabileceğine ilişkin bazı kriterler getirmiştir. Aslında burada mağdurun beyanın güvenilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Örneğin; bir cinsel istismar suçunda Yargıtay 10 yıl sonra da şikâyetçi olunsa mağdurun beyanına itibar edilebileceği fakat cinsel taciz olayında mağdurun şikayetini mümkün olan en kısa zamanda yerine getirmesinin daha beklenen bir durum olduğunu, yine mağdurun ifadesinin tutarlı, çelişkisiz, teknik bir takım tespit ve incelemelerle uyumlu, örneğin cinsel tacizin gerçekleştiği yerin net bir şekilde tarif edilebilmesi, buranın mağdurun beyanıyla uyumlu olması, mağdurun faille eskiye dayalı bir husumetinin bulunmaması gibi kriterleri değerlendirerek cinsel suçlarda mağdurun beyanının başka hiçbir delil olmasa bile tek başına yeterli olabileceğine karar vermiştir.
Taciz davalarında mağdur beyanı yeterli mi?
Cinsel tacize uğradım. Olaydan çok etkilendim ve şikayetçi olmak istiyorum fakat hiçbir delilim yok, sadece benim beyanımla tacizci ceza alır mı?
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