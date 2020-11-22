Nafaka ödemeyene hapis yolu açık

Eşimden ayrıldım. Boşanma aşamasında nafakada anlaştık. Ancak durumunun kötü olduğunu ve nafakayı ödeyemeyeceğini söyledi. Ne yapabilirim?

Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Cezanın tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.

Kocam beni aldatıyor. Cep telefonunda beni aldattığını gösteren belgeler var. Ancak bunu ona hissettirince inkar etti. Ayrılık kararı aldım, mahkeme benim sözlerime ne kadar inanır. Ne yapmalıyım?

Türk hukuk sistemimizde iddiada bulunan iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu elinizde mevcut olan delillerle yapabileceğiniz gibi, mahkeme aracılığıyla getirtilmesini istediğiniz delillerle de yapabilirsiniz.

Örneğin; eşinizin telefonunun konuşma ve mesajlaşma dökümü, kredi kartı ekstreleri, otel kayıtları vs. gibi. Bu konuda nasıl bir yol izleyeceğiniz hususunda bir hukukçunun profesyonel desteğini almanız hak kaybına uğramamanız açısından isabetli olacaktır.