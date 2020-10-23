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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 23 Ekim 2020, Cuma

Babanız sizi reddedemez

Babamla çok sık tartışıyorum. Bana sinirlendiğinde 'Evlatlıktan reddederim' diyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?
Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde de olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.
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