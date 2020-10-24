Boşanma protokolü hazırlayabilir miyiz

'5 günde Yabancı Dil Öğretiyoruz!' yalanı beni rahatsız ediyor. Bu konuda reklam da yapılıyor. Cezası var m?

Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikâyetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.

Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.

Eşimle anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz. Protokolü kendimiz hazırlayabilir miyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?

Boşanma protokolü, tarafların boşanma ve boşanmanın Fer'i niteliğindeki tüm huşularda anlaştığını gösterir yazılı bir anlaşma metnidir.

Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır.

Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır. Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır.

Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konmalıdır.

Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hâkim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir, veya resen düzenleyebilir.

Boşanma protokolünde Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. Fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.

Mağazadan aldığım ürünü iade etmek istedim kabul etmediler. 14 günlük iade süresi yok muydu?

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Mağazadan görerek satın alınan ürünlere cayma hakkı tanınmamıştır. Bu bakımdan halk arasında dolaşan mağazadan alınan ürünlerin sebipsiz bir şekilde iade edilebileceğine yönelik bilgi yanlıştır.

Fakat kimi mağazalar, kendi tüketici ve iade politikaları kapsamında, satın alınan ürünlerin 7 gün 14 gün veya 1 ay gibi kendi tasarrufları ile belirledikleri süreler içinde herhangi bir sebep belirtmeden iade edilebileceklerini belirtmiş olabilirler.

Bu gibi hallerde mağaza ifşa ettiği bu tüketici ve iade politikası ile bağlıdır.

Bununla birlikte internetten görmeden almış olduğunuz ürünler 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında mesafeli sözleşme sayıldığı için düzenleme çok daha farklıdır.

Kural olarak mağazadan görerek ve inceleyerek satın aldığınız ürünü cayma hakkınızı kullanarak iade edemezken İnternet üzerinden alınan ürünleri sebepsiz yere hiçbir cezai şart ödemeden pişmanlık dolayısıyla iade edebilirsiniz.

Mağazadan alınan ürünleri ancak şirket politikası bu konuda bir düzenleme yapmışsa iade edebiliyorken, internet üzerinden alınan ürünlerde cayma hakkı kanunen zorunludur. Kanuna göre Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Yine bazı internet sitelerinde uygulandığı gibi şirket politikalarıyla 14 günlük yasal süreden daha uzun iade süreleri de öngörülebilir. Tabi 14 günden daha kısa bir iade süresi belirlemek internet satışları için mümkün değildir.