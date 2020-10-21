Dava ile hakkınızı arayın
Hukuki anlamda da burada siz haklısınız. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir.
Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.
Çalıştığım firmada bulunan müşteri haksız yere bana hakaret etti. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?
Birebir ya da toplum içinde yapılan onur ve şeref kırıcı her türlü tavır, söz, hakaret suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu 125. Madde ve devamında Şerefe Karşı Suçlar kapsamında gerekli konuları anlatmaktadır. Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız ispat yükü size ait olacağından, hakaret suçunun nerede ve nasıl yapıldığına ilişkin delilleri sunmanız gereklidir. Siz ve sizin nezdinizde hakaret suçuna maruz kalanlar, e-posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.
Hukuk mahkemeleri nezdinde de manevi tazminat davası açabilirsiniz.
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