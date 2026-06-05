Alerji ihmali ölüm getirmişti: Ümraniye'deki o özel tıp merkezini kapatıldı
Gamze Yıldız, alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen özel tıp merkezinde takılan serum sonrası yaşamını yitirdi. Kızı için adalet eylemi yapan anne Suna Doğantekin'in çabaları sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı, merkezi kapattı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Gamze Yıldız (28), 3 ay önce grip şikayetiyle özel tıp merkezine gitti. Alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında fenalaştı. Hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı anne Suna Doğantekin, adalet talebiyle tıp merkezinin önünde pankart açarak eylem yaptı. Sağlık merkezinde nöbetçi doktor bulunmadığı ve müdahalenin yetkisiz bir teknisyen tarafından yapıldığı yönündeki söylemler üzerine Sağlık Bakanlığı ve adli makamlar inceleme başlattı.
BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ
Yapılan denetimlerin ardından iddiaların odağındaki özel tıp merkezinin kapatılmasına karar verildi. Suna Doğantekin, "19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda müfettişler geldi. Kapatma kararı alındı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var.
CEZA ALANA KADAR DURMAYACAĞIZ
"Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Bize destek olan herkesin sayesinde durmayacağız. Bunlar en ağır cezayı alana kadar durmayacağız. Şu anda adli tıp sonucunu bekliyoruz. Sonuca göre ilerleme olacak. Böyle birçok kişi var. Halen daha yorumlarda şikayet yazanlar da var. Eminim Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık da bunu araştırmıştır. Kapatmaya öyle karar vermişlerdir" dedi.
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