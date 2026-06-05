Alerji ihmali ölüm getirmişti: Ümraniye'deki o özel tıp merkezini kapatıldı

Suna Doğantekin (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Yapılan denetimlerin ardından iddiaların odağındaki özel tıp merkezinin kapatılmasına karar verildi. Suna Doğantekin, "19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda müfettişler geldi. Kapatma kararı alındı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var." dedi.