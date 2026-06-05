İsrail 20 bin çocuğu dünyanın gözü önünde katletti: Hayatta kalanlar açlıkla mücadele ediyor

Siyonist soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi 'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 20 bini çocuk 72 bin 956 kişiyi katletti. Hayatta kalan çocuklar ise, açlığa mahkum edildi. Her yıl 4 Haziran'da anılan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü nedeniyle, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların yaşadığı trajedi ve çocuk hakları ihlalleri bir kez daha dünya gündemine taşındı. Gazze'de çocuklar, zorunlu göç ve gıda krizi gibi ağır insani koşullarla karşı karşıya kalırken barınma, sağlık hizmeti ve eğitim gibi en temel haklarından mahrum bırakılıyor.

Siyonist ve soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü barbarca saldırılarda, 20 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin 956 Müslüman katledildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

İsrail'in uyguladığı abluka sonucu bölgeye sınırlı sayıda insani yardım tırının girişine izin veriliyor. Temel gıda fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle her gün yüzlerce çocuk, bir kap yemeğe ulaşabilmek için hayır kurumlarının sıcak yemek dağıtımı yaptığı noktalarda saatlerce sıra bekliyor. Bazıları bir kap yemeğe ulaşabilirken, bazıları gözü yaşlı enkaz yığınlarına eli boş dönmek.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya