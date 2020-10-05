Taklitçiye çifte ceza

İsim hakkını aldığım markayı kullanan birileri daha var. Bunu nasıl engellerim?

Marka hakkına tecavüz edilen bir kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmekte, gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabilir.

Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi maddi-manevi tazminat da talep edilebilir.

Kredi kartımı çaldırdım ve harcama yapılmasından korkuyorum. Ne yapabilirim?

Zaman kaybetmeden iptal edin.

Banka hesap dökümlerinizi hemen kontrol etmeli ve harcamanın yapılıp yapılmadığına bakmalısınız. Eğer bir harcama görünüyorsa, gecikmeksizin bankaya bilgi vererek paranın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Savcılığa şikayette bulunabilir, banka tarafından bir şekilde iade edilmeyen size ait olmayan harcamalar için hem bankaya hem de tespit edilebiliyorsa harcamayı yapan kişilere karşı dava açabilirsiniz.

Polis her durumda üst araması yapabilir mi?

Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 4/a Maddesi'nin 6. fıkrasında belirtildiği üzere polis, kişinin üzerinde ya da aracında silahlı/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, kendisine ya da başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir. Tabii polisler yasanın kendilerine çizdiği sınırı aşmamalıdır. Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama çantanızın içine elini sokamaz ya da üzerinizi arayabilir ama görünmeyen alanlara el süremez.

Dışarıdan görünmeyen ama bakılması gereken incelemeler yalnızca bakanlık tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılmalıdır. Bu durumlarda kolluk amirlerinin yazılı; acil durumlarda ise sözlü teyitleri gerekir. Araçlarda yapılacak aramalarda da gerekçeyi içeren bir belgeye ihtiyaç duyulur.