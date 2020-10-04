Balkon tamiri izne bağlıdır

Bloktan oluşan bir sitede oturmaktayım. Balkonu kapatarak, salonumu genişletmek istiyorum. Site yönetiminden izin almadan yapabilir miyim?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir..

Uzun süredir kiracısı olduğum ev sahibiyle sorun yaşıyorum. Kontrattaki gibi her yıl zam yapıyorum. Şimdi evden çıkmamı istedi. Haklarım neler?

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir.

Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus, suç duyurusunda bulunmak için hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır.

Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir..

