Değer kaybı zararı için zaman aşımı var

Arabama çarptılar. Değer kaybını nasıl temin edebilirim?

Trafikte yaşanan kazalar hem can hem de mal güvenliği için tehdit oluşturmaktadır.

Araçlarda meydana gelen kazalar özellikle aracın yaşı küçükse, aracın değer kaybetmesine neden olur.

Aracın ikinci el piyasada bu kaza nedeniyle kaybettiği değer, değer kaybı zararını oluşturur.

Değer kaybı, kusuru ile kazaya sebebiyet veren aracın karşı trafik sigortacısından, karşı yanın sürücüsünden veyahut da ruhsat sahibinden talep edilir. Kazada tam kusurlu olan tarafın değer kaybı talep etme hakkı yoktur. Ayrıca tek taraflı trafik kazalarında oluşan değer kaybı için sigorta şirketine başvurulamayacaktır.

Keza trafik sigortası, 3. kişilerin zararını tazminle yükümlüdür.

Değer kaybını tazmin edebilmek için doğrudan kaza evrakları ile birlikte sigorta şirketine müracaat edebilir, veyahut da bir vekil aracılığıyla öncelikle gerçek zararınızı eksperlerin hesaplamasını sağlayıp bu bedel üzerinden de müracaat edebilirsiniz.

Sigorta şirketinin eksik ödemesi veya hiç ödeme yapmaması durumunda, sigorta tahkim komisyonundan kalan bedelin ödenmesini talep edebilir veyahut da dava yoluna başvurabilirsiniz. Trafik sigortası maddi zararlardan limiti kadar sorumludur. Bu limit hem araç hasarı hem de değer kaybı bedelinin toplamı için geçerli olup, limitten fazla çıkan zararı trafik sigortası ödemeyecektir. Bu halde de kalan bedelin tahsili için yine sürücü ve ruhsat sahibi müteselsilen sorumludur. Değer kaybı zararları için zaman aşımı süresi kaza tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre geçirildiğinde dava hakkı düşer.

TELEVİZYONA HACİZ GELMEZ

Borcumu ödemedim, haciz olursa tüm eşyaları mı alırlar?

Borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Ancak yasayla borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için 'lüzumlu' olan buzdolabı, çamaşır ma kinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Ev haczine gelerek, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, antika eşya, değerli taş, süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir.

Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacının, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.

Aksi halin varlığı başta İcra İflas Kanunu'nun genel mantığına ve 85/ son maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer.