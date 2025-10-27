SON DAKİKA
Kötü başladı çok iyi bitirdi

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Eklenme Tarihi 27 Ekim 2025

Galatasaray, Bodo maçındaki kadro istikrarını koruyarak sahaya çıktı. Tek fark, orta sahanın beyni Torreira'nın yokluğuydu. Okan Buruk, Uruguaylı yıldızın yerine Sara'ya forma şansı verdi. Bu tercih, maçın gidişatını belirleyen en önemli detaylardan biri olacaktı.

Taraftarının muazzam desteğiyle maça önde basarak başlayan Sarı-Kırmızılılar, istekli bir görüntü çizdi. Ancak futbolun acımasız yüzü yine kendini gösterdi. Henüz oyun üstünlüğünü kuramadan gelen erken gol, statta kısa süreli bir sessizlik yarattı.

Başlangıç, hem skor hem moral açısından Galatasaray için hiç de iyi değildi. Üstüne bir de Sanchez'in gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, gecenin tatsız notlarından biri oldu. Ama bu takımın en büyük farkı, kötü gidişleri kolay kolay kabullenmemesi.

Dakikalar ilerledikçe oyun ağırlığını eline alan bir Galatasaray izledik. Özellikle Osimhen'in bitmek bilmeyen deparları, Göztepe savunmasını adeta darmadağın etti. Her koşusu, her presi rakibi hataya zorladı.

Sara ise maçın gizli kahramanlarından biriydi. Torreira'nın yokluğunda oyunun her iki yönünü de mükemmel oynadı. Pozisyon bilgisi, pas tercihleri ve savunma katkısıyla alkışı hak etti.

Okan Buruk'un oyuncusuna olan güveninin karşılığını fazlasıyla verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kötü başlanılan maçta Galatasaray 3 puanla liderliğini korudu ve zorlu Trabzonspor maçına odaklandı.

