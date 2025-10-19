Evren Turhan

Milli maç dönüşleri her zaman sıkıntılı olur. Galatasaray'ın Başakşehir önünde ilk yarıda oyun üstünlüğü vardı. Pozisyona giren taraf Galatasaray'dı. Rakibine şut bile attırmadı. Galatasaray ilk yarıyı Sane'nin golüyle önde bitirdi. Oyun içinde Sane ve Icardi ile net pozisyon yakaladılar. Sara orta sahada özellikle ilk yarı çok iyi oynadı. Torreira her zamanki gibiydi. İlkay zaten ayrı bir klas. Leroy Sane'nin golünde attığı pas harikaydı. Barış Alper ise çabalamasına rağmen net pozisyonlara bir türlü giremedi.

Son paslarda ekstra işler yapamadı. Bu maçta Okan Buruk rotasyona giderek Kaan Ayhan'ı oynattı. Bu doğru bir karardı. Maçta tempo belki çok yüksek değildi ama net pozisyon bulan taraf Galatasaray'dı. Başakşehir ikinci yarı biraz da risk alarak golü buldu. Ancak Cimbom'un beraberlik golünü bulması ciddi bir avantaj sağladı. Icardi'yi milli maç arasından sonra toparlanmış gördüm.

Her geçen gün daha iyi oluyor. Belki dün gol atamadı ama attığı deparlarla daha güçlendiğini gösterdi. 2-1'den sonra yine oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Nitekim oyunu koparacak pozisyonlar da buldular ama bunları değerlendiremediler. Hocanın 4 oyuncu birden değiştirmesi doğru bir karardı. Galatasaray bu değişiklikten sonra canlandı. Sarı-Kırmızılılar bu ligin üstünde futbol oynuyor. Rakibine net pozisyonlar vermedi. Şampiyonlar Ligi'ne motive olan Galatasaray ligde de yoluna emin adımlarla ilerliyor.