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Emin adımlarla şampiyonluğa

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 11 Mayıs 2025

GALATASARAY, şampiyonluk yolunda çok önemli bir deplasmana gitti... Trabzon'daki maça Sarı- Kırmızılılar aslında çok da kötü başladı. Puan farkının açılması Galatasaray'da her zaman bir rahatlık yaratıyor. Ve oyunda da bunu gösterdi. Devamlı geri paslar; yan paslar verildi.

Muslera bekliyor ve ön tarafta Osimhen'i bulmaya çalışıyor. Çok zaman kaybı oldu. Barış; Yunus bir türlü oyuna giremedi. Özellikle Yunus ilk yarı çok kötüydü. Sara çok durgun ve çok hareketsiz. Üretkenlikte ciddi sıkıntılar çekti ilk yarıda. 1.5 aydır oynadığı tempolu ve baskılı oyun yoktu takımda. Bekleyen bir Galatasaray vardı.

Bu da puan farkının rahatlığından oluşan bir durumdu. Torreira mücadele ediyor ama ilk yarı yeterli kalmadı. Son vuruşlar çok kötüydü. Muslera bence ilk yarının yıldızıydı. İnanılmaz iki pozisyonu çıkardı. İkinci yarı biraz daha durumu toparladı takım.

Oyunun kontrolünü eline aldı. Ön tarafta, üçüncü bölgede çoğalmaya başladı. Duran toptan gol atma özelliğini bu maçta da gösterdi. Abdülkerim ve Alvaro Morata skoru tayin etti. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

"İkinci yarı ilk yarıya göre çok iyi oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Cimbom artık adım adım şampiyonluğa gidiyor."

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