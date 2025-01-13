Evren Turhan

GALATASARAY, hafta içi kupada karşılaştığı rakibiyle ligde mücadele etti. Havanın rüzgarlı ve yağmurlu olması 2 takımın oyununu da etkiledi.

Özellikle ilk yarıda Galatasaray istediği oyunu bir türlü oturtamadı.



Okan Hoca sakat Sara'nın yerine Kerem Demirbay'a şans verdi. O da oyuna baktığımız zaman bu şansı iyi değerlendiremedi.

Sanchez savunmada durgundu. Ofansif yönden Osimhen ve Barış çok etkiliydi.

Barış da zaten maçın yıldızı.

Attığı goller ile de bunu gösterdi.



Yunus bugün çok durgundu istediği oyunu sergileyemedi. Maçın bence en kötüsü 2 takım adına da hakemdi. Atilla Karaoğlan karşılaşmada birçok yanlış karara imza attı. Burada hakem maçta Galatasaray'ı resmen durdurdu diyebiliriz. Ama bir türlü Galatasaray mücadelede tempo üretemedi.

Gol yenildikten sonra Barış kendi yarattığı pozisyonla takımını öne geçirdi. Galatasaray sonuç olarak Göztepe maçından daha iyiydi futbol olarak.

Oyun çok zevkli değildi. Mertens iyi değildi. Galatasaray üretkenlikte çok sıkıntılar çekti. Sonuç olarak zorlu bir maçı kazanan Sarı-Kırmızılılar puan farkını korumasını bildi.



"Maçın 2 takım adına bence en kötüsü hakemdi. Atilla Karaoğlan yanlış kararlara imza atarak G.Saray'ı resmen durdurdu."