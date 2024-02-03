Evren Turhan

YÖNETİM transferlerle uğraşırken, Galatasaray'da Samsunspor deplasmanına gitti. İlk 20 dakika müthiş bir oyun oynayan Sarı-Kırmızılı takım ligde ilk defa ilk 15 dakika içinde iki gol attı. Barış Alper Yılmaz yine çok istekli ve arzuluydu. Karşılığını da aldı. Sol tarafta Berkan'la başlayan Okan hoca, ondan gerekli performansı bu maçta da aldı. Torreira ve Kerem Demirbay iyi bir ikili oldular. Demirbay, her geçen gün üstüne koyuyor. Galatasaray, 2-0'dan sonra oyunu rölantiye aldı ve pozisyonlar vermeye başladı ama Muslera yine kalesinde devleşti. Kerem Aktürkoğlu ve Mertens çok basit pas hataları yapıyorlar ve bu da savunmayı zor durumda bırakıyor. Zaten Aktürkoğlu çok etkili olamayınca da yerini Zaha'ya bıraktı. Zaha da etkili oynadı. Icardi bir türlü topla buluşamayor.

Sadece Kerem Aktürkoğlu Icardi'yi görmeye çalışıyor.

G.Saray, ikinci yarı çok iyi oynamasa da yine pozisyonlar buldu ama gole çeviremedi. Nelsson maçın en iyisi diyebilirim. Barış Alper'le berabe artık takıma ciddi katkı yapıyor.

Galatasaray'ın erken bulduğu 2 gol maçı kazanmasını sağladı.

Bence 2 tane çok iyi oyuncu aldı.

Alınan isimlerin takıma faydalı olacaklarını düşünüyorum.

"Galatasaray'ın erken bulduğu 2 gol maçı kazanmasını sağladı. Alınan oyuncuların da takıma faydalı olacağını düşünüyorum."