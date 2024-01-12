Evren Turhan

GALATASARAY, Sivas deplasmanında yine çok eksikti. Maçın favorisiydi.

Özellikle ilk yarıda oyunun hakimiydi. İstediği pozisyonları da yakaladı. Ama Galatasaray'daki en büyük problem sezon başından beri son vuruşlar ve son paslar. Bugün de bunu gördük. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda çok iyi mücadele etti.

Pozisyonlara girdi. Ama bir türlü o son vuruşu yapamıyor.

Galatasaray haftalardır maçı koparmakta çok sıkıntı çekiyor.

İlk yarıda alacağı maçları son bölüme bırakıyor. Bugün de öyle olacaktı ama bu sefer olmadı.

Sağ tarafta Ali Turap çok mücadeleci ama çok genç ve tecnübesiz.

Ama mücadelesi iyiydi.

Kazımcan'da ise hiçbir ilerleme yok. Zaha çok ayak ucunda oynadı. İkili mücadeleye girmedi.

Pozisyon da üretmedi.

Beklenen performansın altındaydı.

Keza Halil Dervişoğlu da öyle.

Galatasaray'ın alternatif oyuncusu olması çok normal. Bu kadar eksiğe rağmen Sivas'tan 3 puanla dönebilirdi. Ama buna Zorbay Küçük de müsade etmedi.

Takdir haklarını kullanmadı. Ve penaltı pozisyonunu es geçti.

Galatasaray çok önemli bir 2 puanı Sivas'ta kaybetti.



"Galatasaray haftalardır maçı koparmakta zorluk çekiyor.

İlk yarıda alacağı maçları son bölüme bırakıyor.

Bu sefer olmadı..."