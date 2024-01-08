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Evren Turhan

EVREN TURHAN

8 Ocak 2024, Pazartesi

Şampiyonluk maçıydı

GALATASARAY, Konya maçına bayağı eksikle çıktı.
Takımın neredeyse yarısı yoktu. Konyaspor, bekleyip kontrataklarla gelmeye çalıştı.
Galatasaray kapanan takımları açmakta çok zorlarıyor. Eksikler de olunca golü bulmak çok zor oldu. Ndombele ve Halil Dervişoğlu'nun performansı önemliydi.
Ndombele iyi oynadı, iyi sinyaller verdi ama Halil için aynı şeyleri söyleyemem.
Hücum bölgesine uzak kaldı.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ
Kaan Ayhan, Boey'u aratmadı. ham savunmada hem de hücumda çok iyiydi. Galatasaray'da son paslar ve son vuruşlardaki sıkıntı devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu son vuruşlarda yine istediğini yapamadı. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Bu maçta Zaha ve Kerem çok fazla yer değiştirdi.
Zaha iki kanatta da etkiliydi.
Oyununu attığı golle de taçlandırdı.
Kerem Demirbay, her geçen gün üstüne koyuyor. Asistiyle de bunu gösterdi. Barış Alper sahanın en iyisiydi. Bu kadar eksiğe rağmen çok önemli bir maç kazanıldı.
Bazıları için erken olabilir ama benim açımdan şampiyonluk maçıydı. Son olarak Muslera kalitesini ve takımın her şeyi olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Bu kadar eksiğe rağmen çok önemli bir maç kazanıldı.
Bazıları için erken olabilir ama bana göre şampiyonluk maçıydı."

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