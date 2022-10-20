KAYSERİSPOR maçı sonrası hem Teknik Direktör Okan Buruk'a hem futbolculara bence çok ağır eleştiriler yapıldı. Sanki Galatasaray rakiplerinin 10 puan gerisindeymiş gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Bunun bilincinde sahaya diri bir takımla çıkan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı krize sokmadan çözmeyi başardı.
Rashica'yı çok beğendim.
Alanya maçında formayı kapacağını düşünüyorum.
Seferovic'in de attığı golle öz güven tazelediğini düşünüyorum.
Ancak Gomis ile birlikte bir daha oynamalarını beklemiyorum.
ALANYA İDEAL RAKİP
Yeni stoper Ross ile Emin Bayram'ın uyumunu beğendim. İki futbolcu uzun yıllar bu takıma hizmet edebilir. Kupa maçı hem moral hem de oyuncuların tamamını görme açısından önemli bir sınav oldu. Ligde sıradaki maç Alanyaspor ile olacak.
Galatasaray'ın bu maçta önde pres yaparak kazanacağını düşünüyorum.
Taraftarın takımına hep sahip çıkması gerekiyor. Lig uzun maraton, herkes kenetlenmeli.
Rashica, ilk 11'de yer almayı hak ediyor
Gomis ve Seferovic yan yana olmaz
Taraftarlar sahip çıkmalı
KAYSERİSPOR maçı sonrası hem Teknik Direktör Okan Buruk'a hem futbolculara bence çok ağır eleştiriler yapıldı. Sanki Galatasaray rakiplerinin 10 puan gerisindeymiş gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Bunun bilincinde sahaya diri bir takımla çıkan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı krize sokmadan çözmeyi başardı.
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