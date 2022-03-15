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Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Mart 2022, Salı

İyi oyun haklı galibiyet

GALATASARAY'IN Barcelona maçından sonra hava şartları nedeniyle erteleme talebine inanılmaz bir tepki veren Beşiktaş, maçın başlangıçıyla "Ben ne yaptım demiştir!" resmen...İnanılmaz taraftar desteği ile mücadele eden ve sahada Galatasaray ruhunu yeniden yansıtan oyuncu grubu inanılmaz bir baskı ile rakibini ilk bölümde adeta bunalttı. Mohamed inanılmaz oynuyor, Kerem golleri atıyor ve kaçanlar da cabasıydı...
Ön bölgede inanılmaz bir pres uygulayan Galatasaray harika bir ilk 45 performansı sonrası soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

HERKESİ BÜYÜLEDİ
Kerem'i izlemeye gelen Lyon eminim ki genç oyuncuya dün hayran kalmışlardır. Mostafa Mohamed de dün Beşiktaş stoperlerine nefes aldırmadı.
Takımını sürekli önde tuttu. İkinci yarı ise 60. dakikadan sonra biraz oyundan düşen Galatasaray maça rakibini ortak etti.
Barcelona maçını düşünen Torrent de değişiklilere gitti. Orta sahada üstünlüğünü veren Galatasaray son bölüm sıkıntı çeksede çok haklı bir galibiyet aldı. Barcelona maçı öncesi moral depoladı.
Kerem harika oynadı
Mostafa çok farklıydı

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