Herkes kendini sorgulamalı

GALATASARAY'IN ligde yarıştan uzaklaşması kupayı daha da önemli duruma getirdi. Maça hızlı başlayan Galatasaray üst üste yakaladığı net pozisyonları değerlendirmedi. 6.dakika maç 2-0 olmalıydı. Tek kale geçen maçta Galatasaray gol kaçırma rekoru kırıyordu ve Denizlispor ilk atağında golü buldu.

Sonra Alpaslan uzaktan füzeyi yolladı. Galatasaray önde basıyor çoşkulu oynuyor ama geriyi de komple bırakıyordu ve böyle olunca ikinci golü de kalesinde gördü.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Galatasaray önce Halil sonra Mohamed ile golleri buldu.

Mohamed bu maçta bütün gol kaçırma haklarını kullandı.

Hal böyle olunca futbolun altın kuralı olan "Atamayana atarlar" klişesi de devreye girdi ve son dakikada gelen golle maç uzatmaya gitti. Halil Dervişoğlu'nun ve Mohamed'in bencilliği maçın kopmasını engelledi. Penaltılarla elenilmesi ile Cimbom taraftarını kahretti. Dün alınan bu kötü sonuç sonrası hem futbolcular hem de teknik heyet kendisini sorgulamalı.

Mohamed Halil bencildi

Taraftarlar isyanda haklı