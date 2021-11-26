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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 26 Kasım 2021, Cuma

Helal sana Aslanım!

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya maçını kazanıp liderliği garantilemek istiyordu.
Müthiş taraftar desteğiyle maça inanılmaz başladı Galatasaray...
Tempo yüksek...
Coşku inanılmazdı...
Rakip sahada yaptığı preslerle pozisyon bulan Galatasaray golü de Cicaldau ile buldu.
Sonra inanılmaz kaçan posizyonlar ve Kerem'in asistiyle Cicaldau ve sonrasında rakibe çarpan top skoru 2-0 yaptı... İlk yarı da bu sonuçla bitti.
İkinci yarıda aynı hızla başladı Galatasaray...
Kerem ve Feghouli işbirliği ile skor 3-0 oldu...
Yine pres hızlı hücum ve gol..

PENALTI SKANDALDI
Hakemin verdiği penaltı tam bir fiyaskoydu... Ve bu nedenle skor 3-1'e geldi.
Babel girer girmez golünü atarak "Ben her zaman hazırım" dedi...
Galatasaray hızlı ve direk hücumlarda Avrupa Ligi'nde çok fark yaratıyor.
Ülke puanı çok önemliydi...
Galatasaray yine Türkiye'nin gururu oldu...

Kerem ve Feghouli çok iyiydi

Ülke puanı için kritik galibiyet

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