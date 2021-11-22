Büyük kayıp!

DERBİDE Galatasaray saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyordu... Maça iyi başlayan Galatasaray orta sahada kaptığı toplarla hızlı hucüm yaparak pozisyonlar buldu… İlk önce Feghouli kaçırdı, sonra Kerem affetmedi..

Golden sonra geriye çekilen Galatasaray rakibine oyun üstünlüğü verdi ve kontrataktan golü yedi.

2. yarı yine aynı düzenle başlayan Galatasaray kötü oynayan Morutan ve Halil değişikliğinden sonra daha etkili oynamaya başladı.

Kaçan goller fazlaydı. Tisserand atıldıktan sonra Diagne'nin attığı temiz golü VAR geri çevirdi. Bu karar ligin gidişatı için çok kritik bir karardı... 10 kişi kalan Fenerbahçe son dakikalarda attığı golle öne geçti ve sonunda kazanmayı başardı.

Derbide verilen kararlar, çalınan ve çalınmayan düdükler her halde uzun süre konuşulur.

G.Saray çok kritik bir maçı kaybetti.

Diagne'nin golü çok temiz

Hakem çok konuşulur