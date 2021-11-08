Süper Lig’de istikrar yok

GALATASARAY'ın Avrupa'daki oyununu lige yansıtmak ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puan farkının açılmaması için mutlaka Karagümrük'ü yenmesi gerekiyordu. Sarı-Kırmızılılar adına başlangıç iyi değildi. İki takım da vasatı aşamadı ilk yarıda. Galatasaray 3. bölgede bir türlü çoğalamadı ve üretkenlik yoktu. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmada bir türlü tempoyu yükseltemedi. Galatasaray 2. yarı biraz daha toparlanmış gözükse de sonuca gitmekte zorlandı.

Babel ve Kerem etkisizdiler.

Galatasaray yine çıkarken Emre Kılnç'ın geriye doğru verdiği pas ve kaybedilen topta 1-0 geriye düştü.

HATALAR KRONİKLEŞTİ

Hep aynı tip hatalar ve yenilen goller... Bunlara çözüm bulunmadıkça maçları kazanmak zor..Değişliklerden sonra Galatasaray önde basarak daha etkili gözüktü ve Mohamed ile golü buldu. Ancak son bölümdeki baskı Galatasaray'a galibiyet için yeterli olmadı. Sonuç olarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray, zirvede ağır yara aldı.

Emre'nin hatası YAKTI

Aslan'ın kredisi BİTTİ