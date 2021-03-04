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Galatasaray her maç üstüne koyarak oynamalı,kötü oynarsa hakemler affetmiyor...Emre Kılınç atsa orda golü yine devreye önde girebilirlerdi. Arda'nın penaltısı tam bir fiyasko. Bir tarafta Hali Umut Meler, bir taraftan Cüneyt Çakır hazır kıta bekliyorlar.
Hakemide yenmen lazım yoksa zor. Mostafa Mohamed'in atılması gerçek niyetleri gösterdi.
ORTAYA ÇIKTI...
MHK ve hakemler Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorlar. Kimi istediklerini de geçen haftadan aslında belli ettiler. Hakem kararları dün akşamki maçta gerçekten çok kötüydü fakat Galatasaray'ın da kendi kalitesini sahaya yansıtamadığını söylemeliyiz.
Sanki futbolcular Ankaragücü'nü biraz olsun hafife almıştı.
Futbolun hatayı kaldırmadığını dün bir kez daha görmüş olduk. Galatasaray daha uyanık olmak zorunda.
MAÇIN EN İYİSİ: YOK
Ön plana çıkan bir oyuncu yoktu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Çok kötü bir maç yönetti.
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