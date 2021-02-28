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Evren Turhan Evren Turhan
  • 28 Şubat 2021, Pazar

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GALATASARAY, 8'de 8 için çıktığı Erzurumspor maçına çok etkili başlayamadı.
Rakip takım iyi kapanarak Onyekuru ve Mostafa Mohammed'e alan bırakmadı.
Gedson biraz tutuk gözüktü.
Etobo yine istekli ve kuvvetliydi.
İlk yarının son bölümünde yine Mostafa sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Sonra arkasında inanılmaz birr gol daha attı.
Arda liderlik görevini sahada yine yaptı.
Galatasaray ikinci yarı türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

ARDA FARK YARATTI
Fazla geri paslar ve üst üste pozisyonlar verdi rakibine. Sahanın kötü oluşu ve bu sahada fazla pas yapmak sıkıntı. Etobo ve Emre Kılnç yorulunca yerine Belhanda ve Taylan oyuna girdi. Skorun avantajı olması Galatasaray'ın lehineydi ve bunu da kullanarak Aslan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Yoluna emin adamlarla ilerledi.
Arda, Galatasaray'ın sahada en özverili oyuncusuydu. Oyun zekasıyla atılan ikinci golde de büyük bir pay sahibi oldu.

MAÇIN EN İYİSİ MOHAMED
Golleriyle maçı çözen isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OSMAN
Bekleneni veremedi.

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