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Evren Turhan Evren Turhan
  • 03 Şubat 2021, Çarşamba

Dört dörtlük Cimbom

GALATASARAY'IN galibiyet serisini devam ettirmek için mutlaka galip gelmesi gerekiyordu. Maça istediği gibi başlayamasa da Onyekuru ciddi fark yaratıyordu takımda.
Başakşehir sadece kapanmayı tercih etti. Arda kardeşler'in uydurma penaltısında Muslera yine sahnedeydi. Devre bitimi Donk'un müthiş ortasında Onyekuru golünü attı. 2.yarı Fatih hoca Belhanda ve Mustafa Muhammed'i oyuna aldı.
Oyunun kontrolü Galatasaray'da idi. Yeni transfer Muhammed inanılmaz bir kafa vuruşu ile gole yaklaştı ve oyun içerinde ki hareketliliği ve kalitesi ile çok faydalı olacağının sinyallerini verdi.

ASLAN'IN ÖNÜ AÇIK
Orta sahadan defansın arasına yapılan koşularda Galatasaray çok etkiliydi ve haklı bir galibiyet alındı.
Derbi öncesinde Kadıköy'e moralli ve yeni transferlerinin hepsinin katılımıyla gidecek olması da önemliydi.
Galatasaray, Başakşehir'i yenerek zirve için iddiasını da bir kez daha gösterdi. Takım da ileride çok daha iyi olacağının sinyallerini verdi.

MAÇIN EN İYİSİ DONK
Galatasaray'ı sırtlayan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GIULIANO
Brezilyalı yıldız etkili olamadı.

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