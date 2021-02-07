Ronaldo gelirse belki

YAŞANAN transfer çekişmeleri, demeçler derken zaten gergin olan ortam, seyircisiz denen maçta tıklım tıklım dolu localardan atılan laflarla iyice gerilmişti. Fatih hocanın maça başlarken çıkardığı onbir ilk yirmi dakikada rakibe gereken baskıyı kurmuştu aslında. Ama sonra rakip oyunu dengeledi denebilir. İlk yarının golsüz bitmesi normaldi. Bariz diyebileceğimiz 1-2 pozisyon vardı. Muslera kalesinde her zamnaki gibi güven verdi.

RONALDO GELİRSE

İkinci yarı oyuna iyi başlayan yine Galatasaraydı ve bu başlangıç yeni transfer Mostafa Muhammed ile golle sonuçlandı.

Mostafa oldukça güçlü ve bu gücünü ikili mücadelelerde bariz şekilde gösteriyor. Gol sonrası Fenerbahçe'nin bir baskısı oluştu ancak cılız ataklar ile sonuç alamadılar. 9 dakikalık anlayamadığım bir uzatma süresinde de Galatasaray iyi savunmayla bu hem prestij hem de puan olarak çok önemli derbiyi yine kaybetmedi.F.Bahçe de derbi kazanamaya devam etmekte.

Belki Ronaldo falan gelirse kazanırlar.

MAÇIN EN İYİSİ MUHAMMED

Jeneriklik bir golle 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MERT HAKAN

Sahada varlığını hissettiremedi.