Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Ocak 2021, Pazartesi

Bu oyuna skor normal

FATİH hoca derbinin başlangıç planında kendi sahasında bekleyip kontra ataklarla posizyon bulmayı düşündü.
Ancak atağa hızlı çıkma şansı bulamadı. Bir posizyon vardı onu da Cüneyt Çakır kesti.
İlk yarıda Belhanda saha da yoktu. Orta saha da Etebo iyi mücadele etti ama çok basit top kayıpları yaptı. 2.yarı oyunu bir türlü öne taşımayan Galatasaray Diagne'nin atılmasıyla iyice geriye çekildi. Cüneyt Çakır'ın verdiği kırmızı tartışılır.

ETEBO BÜYÜK HATA!
Galatasaray'ın bu oyun tarzını seçmesi ve Fatih hocanın Etebo ile başlaması büyük hataydı.
Galatasaray böyle oynamaz, savunma da yapar hücumda ama hücumu hiç düşünmeyen bir takım sahadaydı.
Kaybedeceksen oynayarak kaybet, böyle kaybetmek Galatasaray'a yakışmadı. Maçın en iyi adamı görüntüde Luyindama ama 2 net hata yaparak golleri yedirdi. Galatasaray artık zirvenin 5 puan gerisinde. Yönetim mutlaka takıma takviye yapmalı.

MAÇIN EN İYİSİ: YOK
İki takımdan öne çıkan isim olmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Sezonun en etkisiz futbolunu oynadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Bu oyuna skor normal
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ