Bu oyuna skor normal
Ancak atağa hızlı çıkma şansı bulamadı. Bir posizyon vardı onu da Cüneyt Çakır kesti.
İlk yarıda Belhanda saha da yoktu. Orta saha da Etebo iyi mücadele etti ama çok basit top kayıpları yaptı. 2.yarı oyunu bir türlü öne taşımayan Galatasaray Diagne'nin atılmasıyla iyice geriye çekildi. Cüneyt Çakır'ın verdiği kırmızı tartışılır.
ETEBO BÜYÜK HATA!
Galatasaray'ın bu oyun tarzını seçmesi ve Fatih hocanın Etebo ile başlaması büyük hataydı.
Galatasaray böyle oynamaz, savunma da yapar hücumda ama hücumu hiç düşünmeyen bir takım sahadaydı.
Kaybedeceksen oynayarak kaybet, böyle kaybetmek Galatasaray'a yakışmadı. Maçın en iyi adamı görüntüde Luyindama ama 2 net hata yaparak golleri yedirdi. Galatasaray artık zirvenin 5 puan gerisinde. Yönetim mutlaka takıma takviye yapmalı.
MAÇIN EN İYİSİ: YOK
İki takımdan öne çıkan isim olmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Sezonun en etkisiz futbolunu oynadı.
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