Bu kaybın izahı yok

G.SARAY, Antalyaspor maçının mutlak favorisi olarak çıktı. Rakibi Antalyaspor sadece gol yememek adına sahaya çıkmış bir görüntü verdi. Kendi sahasında katı bir savunma yaparak Galatasaray'ı durdurmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

Arda ve Linnes hariç saha da etkili olan bir oyuncu yoktu sahada ilk yarıda.

Final pasları ve son vurşularda ciddi sıkıntı vardı.Oğulcan, Emre Kılınç ve Ömer Bayram çok etkisiz ve hareketsiz oynadılar.

Belhanda yine basit top kayıpları yaptı ve çok geriden top alarak ön tarafa desteği yok denecek kadar azdı.

KIRMIZ KÖTÜ ETKİLEDİ

2.yarı Falcao oyunda ama Emre Kılınç'ın atılması maçı bir anda işleri değiştirdi artı Falcao sakatlanıp oyundan çıkması maçı kazanma durumunu Galalataray adına iyice zorlaştırdı.

Arda Turan tek yırtınan oyuncuydu. Biraz Linnes ona yardımcı oldu başkada isteyen oyuncu yoktu.3 puan alacağın bir maçta böyle bir puan kaybı affedilemez.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA TURAN

Çok çalıştı ama 3 puanı kazandıramadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER

Sahada varlığını hissetiremedi.