Baştan aşağı çok kötü!

GALATASARAY ligin yeni takımı Denizlispor karşısına Fatih Terim olmadan çıktı… İyi bir başlangıç yapmak isityordu ama hiç beklemediği şok bir yenilgi aldı.

Aslında maça iyi başlayan taraf Galatasaray'dı… Cimbom ilk 10 dakika 2 net posizyon kaçırdı. Orta saha da Seri ve Selçuk ikilisi çok yumuşak kaldı… Donk'la başlamak daha mantıklıydı bence.

Selçuk penaltıyı kaçırdıktıktan sonra Denizlispor daha etkili oynamaya başladı ve posizyonlar buldu.

Jimmy bu temposuyla 11'de zor oynar. İlk yarı Belhanda çok basit top kayıpları yaptı ve sonucunda Marcao ikinci sarıdan oyundan atıldı.

İkinci yarıda Donk oyuna girdi Seri çıktı… Sakatlığı yoksa oyundan bence Selçuk çıkmalıydı.

10 kişi mücadele eden Galatasaray rakibine karşı çok etkili bir oyun sergileyemedi.

Biraz Babel ve beğenilmeyen Diagne etkili oldu..

Emre Mor ikinci yarı oyuna dahil olsa da eksik olan Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları üretemedi. Orta sahayı ve oyun üstünlüğünü rakibe kaptıran Galatasaray, maçı kazanacak bir oyun sergileyemedi.

Galatasaray'ın en büyük özelliği kenardaki oyuncuların etkinliği ama bu maçta ne Nagatomo ne de Mariano vasatı aşamadı.Diagne'nin oyundan çıkması, Ahmet Çalık'ın oyuna alınması ve takımın 3'lü defansa dönmesi maçın kaybedilmesinde büyük etkendi.

MAÇIN EN İYİSİ: RODALLEGA​

Top tuttu, adam attırdı, gol de attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MARCAO

Gördüğü 2 kart da çok gerekli değildi