Cimbom şampi...
Galatasaray seyircsinin de avantajı ile maça çok baskılı başladı.
Ndiaye'nin yerine Donk tercihi ile başladı Cimbom. Oyunun çok durması maçın kalitesini de düşürdü. Posizyona giren ve golü zorlayan takım Galatasaray'da Onyekuru ile 2 net pozisyonu cömertçe harcadı.
Ancak Onyekuru 44'te bu kez cezayı kesti ve Aslan'ı öne geçirdi. Donk orta sahada çıkarken fazla top kaptırdı.
DIAGNE YILDIZLAŞTI
Galatasaray pozisyonları net olmasa da kendisi verdi. 2. yarıya kötü başlayan Galatasaray, fazla geriye yaslandı ama golü bulan da yine Cimbom oldu.
G.Saray orta sahası oyundan düştü ve Beşiktaş daha etkili gözüktü..Skor avantajını kullanan Galatasaray oyunu geride kabul ederek Feghouli ve Onyekuru ile hızlı ataklarla etkili oldu.
Diagne yaptığı asistlerde maçın yıldızı oldu. Cimbom, hem liderliği aldı ve ŞAMPİ... oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: DİAGNE
Savunmayı çok zorladı. Harika oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MİRİN
Kartal'ın stoperi çok kötü oynadı.
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