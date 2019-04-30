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Evren Turhan Evren Turhan
  • 30 Nisan 2019, Salı

İpler hala Aslan’ın elinde

KUPANIN morali ile ligde de avantajı kendi eline alan Galatasaray Konyaspor maçını kazanmak için sahaya çıktı. Ancak hiç beklemediği bir sonuç aldı… Orta saha üstünlüğünü ele alan Galatasaray, maçı üçüncü bölgede oynayarak rakibini kendi sahasına kapattı.
Nijeryalı futbolcu Onyekuru etkili gözükse de son paslarda iyi değildi.
Hakem Mete Kalkavan maçın önüne geçerek yine ofsayt ve penaltı posizyonunu VAR ile birlikte es geçti.
Galatasaray etkiliydi ama golü bir türlü bulamadı.
İkinci yarıda Diagne yüzde yüz pozisyonu kaçırdı.
Konyaspor sadece savunma yaparak kalenin önünden çıkmadı. Galatasaray kazanmak için sağlı sollu golü bulamıyordu.

ÇABALAR YETMEDİ
Son bölümde Fatih hoca maçı kurtarmak adına önemli hamleler yaptı.
Mitroglou ve Emre Akbaba ile bulma çabaları da sonuç getirmedi.
Herşeyi deneyen Galatasaray 2 puanı Konya'da bıraktı.
Ancak her şeye rağmen ipler hala Galatasaray'ın elinde.
Bu maçtan ders çıkararak diğer 4 maça çıkılmalı. Her şeye rağmen kaybedilmiş birşey yok. Yeter ki kalan 4 maçta her hangi bir fire verilmesin.

MAÇIN EN İYİSİ: SERKAN
Serkan kalesinde güven verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: METE KALKAVAN
Mete Kalkavan kötü yönetim gösterdi.
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Haberler Yazarlar Evren Turhan İpler hala Aslan’ın elinde
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