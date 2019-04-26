Kupaların takımı
Ve ofsayt olan posizyonda çizgiyi çekmeyince devre 1-2 bitti. Feghouli'nin istekli oluşu, Onyekuru'nun hırsı ile maç bir anda 3-1'e geldi.
ÇİFTE KUPA GELEBİLİR
Galatasaray, böyle maçlar nasıl oynanır herkese gösterdi.
Son bölümde maça ağırlığını koyan Galatasaray, Onyekuru ile coştu ve kupaların takımı olduğunu bir kez daha ilan edip, adını finale yazdırdı. Sonradan oyuna giren Mitroglou da golünü atarak moral buldu.
Galatasaray Yeni Malatyaspor'u eleyerek bir kupa takımı olduğunu bir kez daha gösterdi. Farklı galibiyetin lige de olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
Galatasaray lig ve kupada çifte kupayı kazanacak güçte. Yeter ki dünkü futbolu tekrarlasınlar.
MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
Maçın tartışmasız en iyi ismiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ADEM BÜYÜK
Golcü oyuncu bekleneni veremedi
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