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Evren Turhan Evren Turhan
  • 22 Nisan 2019, Pazartesi

Avantaj G.Saray’a geçti

BAŞAKŞEHİR ligin sonu geldikçe baskıyı daha fazla hissetmeye başladı. Belki taraftar baskısı yok ama yine de stres altındalar.
Geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinin ardından Rizespor ile berabere kalmaları bunu gösteriyor. Eskisi kadar sakin oynayamadıkları kesin. Şu bir gerçek ki Galatasaray yarışın içinde olduğu zaman bu işi bırakmıyor.
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında avantaj bence Galatasaray'a geçti.
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Haberler Yazarlar Evren Turhan Avantaj G.Saray’a geçti
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