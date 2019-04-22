Avantaj G.Saray’a geçti
Geçen haftaki Beşiktaş yenilgisinin ardından Rizespor ile berabere kalmaları bunu gösteriyor. Eskisi kadar sakin oynayamadıkları kesin. Şu bir gerçek ki Galatasaray yarışın içinde olduğu zaman bu işi bırakmıyor.
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında avantaj bence Galatasaray'a geçti.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aslan yara sardı 21 Nisan 2019, Pazar DERBİDE yaşadığı kayıp sonrası Kayseri maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Galatasaray, Ndiaye'nin amatörce...
- Şampiyonluk zora girdi! 15 Nisan 2019, Pazartesi BAŞAKŞEHİR'İN Beşiktaş'a mağlup olması sonrası artık ipler Galatasaray'ın elindeydi. 7 maçın tamamını kazanması...
- Beşiktaş’a yetmez! 08 Nisan 2019, Pazartesi GALATASARAY'IN kazandığı haftada mutlak galip gelmek isteyen Başakşehir, Konyaspor maçında favoriydi. İlk yarıda...
- Aslan derbiye hazır! 07 Nisan 2019, Pazar GALATASARAY kupada berabere kaldığı Malatyaspor karşısında dün ligde oynadığı maça galibiyet için çıktı. Fatih...
- Kötü futbol kötü sonuç 03 Nisan 2019, Çarşamba GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatyaspor maçını kazanıp, rövanşa avantajlı gitmek istiyordu. Fatih Terim...