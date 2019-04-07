Aslan derbiye hazır!
2.yarıya fırtana gibi giren farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba fizik olarak toparlamış gözüktü.
Linnes ve Mariano kanatları çok iyi kullandı.
SARI KART BASİTTİ
Marcao çok basit bir sarı kart gördü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu da onu bekliyordu ve görevini yaptı. Belhanda dünkü maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Feghouli ve Onyekuru istekli ve diri gözüktüler. Kupa maçı ve lig maçı farklı olur diye hafta içi söyledim.
Fatih hoca ile hafta içi görüşmemde kazanacağız bu maçı dedi ve kazandılar...
Diagne attığı gollerle kendine geldi.
Sarı-Kırmızılılar bu galibiyette Fenerbahçe derbisine hazır olduğunu gösterdi ve ezeli rakibine mesaj gönderdi.
MAÇIN EN İYİSİ: Diagne
Attığı gollerle Cimbom'a hayat verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Adem Büyük
Sahada varlığı hissedilmedi.
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