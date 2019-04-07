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Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Nisan 2019, Pazar

Aslan derbiye hazır!

GALATASARAY kupada berabere kaldığı Malatyaspor karşısında dün ligde oynadığı maça galibiyet için çıktı. Fatih Terim ofansif bir kadro tercih etti. Orta sahada Belhanda ve Emre Akbaba ile çıkarak maçı ilk bölümde bitirmek istedi. Topla oynama yüzdesi ilk yarıda Galatasaray'da olsa da gol pozisyonu fazla bulamadı. Linnes'in pozisyonunda penaltı kazanan Galatasaray, Diagne ile golü buldu.
2.yarıya fırtana gibi giren farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba fizik olarak toparlamış gözüktü.
Linnes ve Mariano kanatları çok iyi kullandı.

SARI KART BASİTTİ
Marcao çok basit bir sarı kart gördü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu da onu bekliyordu ve görevini yaptı. Belhanda dünkü maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Feghouli ve Onyekuru istekli ve diri gözüktüler. Kupa maçı ve lig maçı farklı olur diye hafta içi söyledim.
Fatih hoca ile hafta içi görüşmemde kazanacağız bu maçı dedi ve kazandılar...
Diagne attığı gollerle kendine geldi.
Sarı-Kırmızılılar bu galibiyette Fenerbahçe derbisine hazır olduğunu gösterdi ve ezeli rakibine mesaj gönderdi.

MAÇIN EN İYİSİ: Diagne
Attığı gollerle Cimbom'a hayat verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Adem Büyük
Sahada varlığı hissedilmedi.
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Haberler Yazarlar Evren Turhan Aslan derbiye hazır!
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