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Evren Turhan Evren Turhan
  • 03 Nisan 2019, Çarşamba

Kötü futbol kötü sonuç

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda Malatyaspor maçını kazanıp, rövanşa avantajlı gitmek istiyordu. Fatih Terim en ideal kadrosuyla maça çıktı ve kupaya ne kadar önem verdiğini gösterdi.
Oyunun temposunu ilk yarıda bir türlü yükseltemeyen ve pozisyon bulamayan bir Galatasaray vardı.
Sarı-Kırmızılılar, ilk yarım saat Emre Taşdemir ile etkili gelmeye çalıştı ama son paslar kötüydü. Orta sahada en diri gözüken oyuncu Ndiaye'yiydi.
Fernando sakatlık sonrası tam toparlamış gözükmedi.

MALATYA İSTEDİĞİNİ ALDI
Galatasaray'ın karşısında sadece kendi sahasında bekleyen, oyunu yavaşlatan ve kontratakla pozisyon bulmaya çalışan bir Malatyaspor vardı. İlk yarıda oyun ve sonuçta onların istediği gibi oldu. İkinci yarıda Galatasaray bir türlü kendi oyununu rakibine kabul ettiremedi.
Onyekuru ve Feghouli bir türlü doğru yerde topla bulunamadılar.
Şutu hiç denemeyen Galatasaray rakibinide üstünlük sağlayamadı. Galatasaray 10 kişi kalınca daha etkili oynadı.
Pozisyonlar buldu, ancak bir türlü sonuca gidemedi.

MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
Savunmada takımını ayakta tuttu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ONYEKURU
Sahada varlığı bile hissedilmedi.
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