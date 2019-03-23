Güneş enerjisi
Orta sahada Mahmut, Okay ve Emre Belözoğlu ilk yarıda iyi mücadele ettiler. İlk yarıda Burak Yılmaz çok diri ve istekli gözüktü. Hakan Çalhanoğlu ise ilk yarıda tutuktu.
NEFİS BİR GOL ATTI
Şenol hoca 2.yarının başında Gökhan'ın yerine Zeki Çelik'i oyuna aldı. İlk yarı sahanın en kötü ismi Hakan Çalhanaoğlu sahneye öyle bir çıktı ki nefis bir gol atıp skoru 2-0'a taşıdı. 62. dakikada Emre sakatlandı ve Dorukhan girdi.
Son bölümde zaman zaman bocalasak da daha kontrollü bir oyun seçtik ve oyunu tutmaya çalıştık. Maçın geneline bakarsak, eksiklerimiz olsa da kazanmak önemliydi.
MAÇIN EN iYİSi BURAK
Golünü attı.
Yine muhteşemdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ XHAKA
Arnavutluk'un yıldızı dün kötü oynadı.
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