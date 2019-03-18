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Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Mart 2019, Pazartesi

Takibi bırakmak yok

LİDER Başakşehir'in Kayseri'de 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray'ın Bursaspor maçına motivasyonunu daha da iyi olması bekleniyordu. Maça çok kötü başlayan Galatasaray defansta Marcao ve Luyindama ile çok fazla pas yaptılar. Bunda takım arkadaşlarının boşa çıkmaması da etken oldu. Hücumda kaptırılan toplarda geriye dönüş yoktu.
Yenilen iki gol de kaptırılan toplar sonrası geldi. Galatasaray'da Diagne yine çok hareketsiz, Onyekuru kayıplardaydı.
Devrenin sonunda gelen gol bir nebze umutlandırmıştı takımı.
İkinci yarı işin şekli tamamen değişti. Önde basan, coşkulu ve istekli bir Galatasaray vardı.

NDIAYE DE ÇOK İYİYDİ
Fatih hoca belli ki devrede iyi bir fırça atmış takıma. Belhanda Feghouli ve Onyekuru kıpırdayınca arka arkaya goller gelmeye başladı. Feghouli ve Diagne ile golleri buldu. Donk dün gece kötü oynadı. Ndiaye çok iyiydi, çok koştu. Son bölümde oyunu ve skoru tutmaya çalışan Galatasaray'da Fatih hoca ilk önce Emre- Taşdemir'i daha sonra Diagne'yi oyundan alarak Linnes ve Selçuk'u aldı.
Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan Galatasaray, Başakşehir'le puan farkını 6 ya indirdi ve haftayı kazançlı kapatmayı bildi.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULİ
Bursa'da adeta resital sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DONK
Hollandalı bekleneni veremedi.
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