Yıldız farkı
Orta sahada Ndiaye'nin yanında Emre Akbaba ve Belhanda ile başladı. Ofansif bir orta saha ve bir an önce golü bulma isteğiyle rakip sahaya oyunu yıktı. Baskılı gözükse de net gol posizyonu bulamadı ama Feghouli sonraki dakikalarda sahneye çıktı ve golünü attı. Topa hakim olan ve kontrolü elinde tutan Galatasaray olmasına rağmen duran top zaaflarından dolayı rakibine net posizyon verdi ama Muslera buna izin vermedi.
2. yarıda Fatih Hoca, Donk'u oyuna alarak doğru bir karar verdi. Emre Akbaba ilk yarı etkili olamadı.
MUSLERA OLMASA...
Oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, Belhanda'nın asisti ve Onyekuru'nun golü ile rahatladı… Ndiaye'nin attığı golle de maçı orada bitirdi.
Maçtan kopan Antalyaspor bu dakikadan sonra dağıldı ve Onyekuru yine golünü atarak farkı artırdı. Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada rakibini takibe devam etti.
Not: Galatasaray'da ikinci yarıda da duran top zaafları devam etti ve rakibine gol şansı verdi... Antalyaspor, Muslera olmasa maça ortak olabilirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: ONYEKURU
Golcülüğünü gösterdi. Üç puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: CHICO
Savunmada büyük hatalar yaptı.
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