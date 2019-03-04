Çok büyük kayıp
Onyekuru aldığı çoğu topu ilk yarıda ezdi.
Emre Taşdemir'in yaptığı ortalarda içeride kimse yoktu. Sadece Mitroglou ile golü bulmak zordu.
Marcao'nun yaptığı hatada rakip golü buldu.
İPLER BAŞAKŞEHİR'DE
İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Galatasaray ön tarafta çoğalarak posizyonlar bulmaya başladı. Nitekim Belhanda ile beraberliği sağladı. Devrede Linnes ve daha sonra Diagne'yi oyuna alan Fatih hoca kazanmak adına bütün riskleri aldı. Son dakikalarda rakibine baskı kuran Galatasaray golü bir türlü bulamadı.
Kaybedilen iki puanla şampiyonluk yolunda da çok büyük yara aldı. 8 puanlık fark kalan haftalar için çok büyük bir handikap. Artık ipler tamamen Başakşehir'in elinde.
MAÇIN EN İYİSİ: E. TAŞDEMİR
Sol kanadı etkili kullandı. Çok çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NDİAYE
Takımına gerekli katkıyı veremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kupada yola devam 28 Şubat 2019, Perşembe GALATASARAY Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor maçına ilk maçın avantajı ile gitti. Bu nedenle yedek ağırlıklı...
- Hayata dönüş 25 Şubat 2019, Pazartesi AVRUPA'dan elenen ve artık lige dönen Galatasaray, soğuk ve karlı İstanbul akşamında Akhisar karşısına mutlak galibiyet...
- Buraya kadarmış 22 Şubat 2019, Cuma AVRUPA defterinin kapanmaması için zor ama imkansız olmayan rövanş maçında da Galatasaray'ın işi doğal olarak pek...
- Paşa paşa devam 18 Şubat 2019, Pazartesi HAFTALARDIR galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa'ya karşı 3 puan alabilmek Galatasaray için çok da kolay olmayacaktı....
- Mucizelere kaldı! 15 Şubat 2019, Cuma GALATASARAY, Benfica maçına, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle çıktı. 3 kulvarda da mücadele etmek isteyen Galatasaray,...