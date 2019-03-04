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Evren Turhan Evren Turhan
  • 04 Mart 2019, Pazartesi

Çok büyük kayıp

ZİRVE yarışının şekillenmeye başladığı bu haftalarda, Başakşehir'in de aldığı 3 puandan sonra Galatasaray'ın mutlak ve mutlak kazanması gereken bir maçtı. Galatasaray maça iyi başlamadı. Sahaya ve soğuğa alışmaları zaman aldı. İleride çoğalmayan Galatasaray rakibine de posizyon verdi. Belhanda ve Feghouli ne zaman topla buluşursa o zaman bir şeyler oluyordu.
Onyekuru aldığı çoğu topu ilk yarıda ezdi.
Emre Taşdemir'in yaptığı ortalarda içeride kimse yoktu. Sadece Mitroglou ile golü bulmak zordu.
Marcao'nun yaptığı hatada rakip golü buldu.

İPLER BAŞAKŞEHİR'DE
İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Galatasaray ön tarafta çoğalarak posizyonlar bulmaya başladı. Nitekim Belhanda ile beraberliği sağladı. Devrede Linnes ve daha sonra Diagne'yi oyuna alan Fatih hoca kazanmak adına bütün riskleri aldı. Son dakikalarda rakibine baskı kuran Galatasaray golü bir türlü bulamadı.
Kaybedilen iki puanla şampiyonluk yolunda da çok büyük yara aldı. 8 puanlık fark kalan haftalar için çok büyük bir handikap. Artık ipler tamamen Başakşehir'in elinde.

MAÇIN EN İYİSİ: E. TAŞDEMİR
Sol kanadı etkili kullandı. Çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NDİAYE
Takımına gerekli katkıyı veremedi.
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