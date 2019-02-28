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Evren Turhan Evren Turhan
  • 28 Şubat 2019, Perşembe

Kupada yola devam

GALATASARAY Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor maçına ilk maçın avantajı ile gitti. Bu nedenle yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı..
Zeminin kötü olması Galatasaray'ın pas organizasyonunu bozdu ilk bölümde. Galatasaray ilk yarıda sol tarafı iyi kullandı.
Emre Taşdemir ilk yarıda çok iyi gözüktü. Bir de asist yaparak Muğdat'a golü attırdı. Temponun düşük olması Galatasaray'ın avantajıydı.
Muğdat ve Yunus da ilk yarıda hareketli ve istekli oynadılar. İkinci yarıda maçı rölantiye alan Galatasaray biraz oyundan düştü.

ÜST ÜSTE GOLLER
Buna rağmen Emre Akbaba ile ikinci golü de buldu.
Ancak ardından Hatayspor üst üste gollerle öne geçti.
Tabi ki bunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'ın etkiside vardı..Galatasaray'ı elemek için herşeyi yaptılar ama olmadı.

MAÇIN EN İYİSİ: E.TAŞDEMİR
İki asist yaptı. Çıkana kadar çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Y.KEMAL UĞURLU
Çok büyük hatalara imzasını attı.

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