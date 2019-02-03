Cimbom yara aldı
Yaptığı basit pas hatalarıyla da Alanyaspor'un pozisyonlar bulmasını sağladı. Yeni transferlerden Mitroglou ileri uçta yeteri kadar topla buluşamadı. Yunan golcünün dün geceki görüntüsü henüz hazır olmadığını ortaya koydu.
Rakip yarı alanda topu tutamayan Cimbom ilk yarının son anlarında Djalma Campos'un ayağından yediği golle soyunma odasına yenik gitmekten kurtulamadı.
FEGHOULİ YETMEDİ
İKİNCİ yarıya üzerindeki ölü toprağını atarak başlayan Aslan, Feghouli'nin şık golüyle skoru eşitledi ve umutlandı. Eşitlik golü sonrası kalesinde pozisyonlar veren Galatasaray, üstünlük sayısını yakalayacak fırsatlar da yakaladı ancak bir türlü final paslarını atamadı.
Özellikle Onyekuru ve Sinan'ın final tercihleri son derece kötüydü.
Alanya'da kendisine yakışan bir oyun oynamayan ve iki puan bırakan Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
MAÇIN EN iYİSi EFECAN
Sahada bir atom karınca gibi çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER BAYRAM
Sol bekteki performansı yetersizdi.
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