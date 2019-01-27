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Evren Turhan Evren Turhan
  • 27 Ocak 2019, Pazar

Altın gibi galibiyet

GALATASARAY'ın şampiyon olması için santrfor almanın şart olduğunu defalarca yazıp söylememize rağmen, sebebi açıklanamayan bir şekilde henüz transfer yapılamadı. Bu durum maçın zorluk derecesini de artırmıştı. Saha şartlarının çok kötü olduğu,pas yapmanın imkansız olduğu maçta Galatasaray, karşılaşmanın başında çok etkili olamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda G.Saray, Feghouli ile yüzde yüz posizyonu geri çevirdi.ilk yarıda Belhanda'nın cezası nedeniyle ilk 11'de başlayan Selçuk etkisizdi.
Ndiaye; Sinan Gümüş, Feghouli, Onyekuru üçlüsünü desteklemeye çalıştı.

GOLCÜ BEKLENİYOR
Özellikle Feghouli attığı toplarla, Onyekuru'yu posizyonlara soktu. Fizik olarak iyi gözüken Galatasaray ağır sahada çok iyi mücadele ederek rakibini bozdu.
Göztepe penaltı da kaçırdı ve Mariano'nun asisti, Sinan Gümüş'ün golü Cimbom'a üstünlüğü getirdi.
Aslan, Göztepe'yi mağlup ederek önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı.
Bu takım santrforsuz her şeye rağmen 2 haftadır kazanıyor, bakalım yönetim de transferin bu son günlerinde ne yapacak.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Çok koştu. Takımını ileriye taşıdı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELÇUK
Maçın temposuna ayak uyduramad
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