Altın gibi galibiyet
Ndiaye; Sinan Gümüş, Feghouli, Onyekuru üçlüsünü desteklemeye çalıştı.
GOLCÜ BEKLENİYOR
Özellikle Feghouli attığı toplarla, Onyekuru'yu posizyonlara soktu. Fizik olarak iyi gözüken Galatasaray ağır sahada çok iyi mücadele ederek rakibini bozdu.
Göztepe penaltı da kaçırdı ve Mariano'nun asisti, Sinan Gümüş'ün golü Cimbom'a üstünlüğü getirdi.
Aslan, Göztepe'yi mağlup ederek önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı.
Bu takım santrforsuz her şeye rağmen 2 haftadır kazanıyor, bakalım yönetim de transferin bu son günlerinde ne yapacak.
MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Çok koştu. Takımını ileriye taşıdı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELÇUK
Maçın temposuna ayak uyduramad
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