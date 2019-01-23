Galatasaray istediğini aldı
Oyun olarak ağır tempoda geçen maçta gözler genç Gökay ve Yunus'taydı. Belhanda ilk yarıda istekliydi ama finali yine yapamadı. Ömer Bayram ve Muğdat bir kez daha G.Saray kalitesinde olmadıklarını gösterdi.
İSMAİL GÜVEN VERDİ
Sinan'ın düşürülmesiyle penaltı atışını Selçuk gole çevirdi. İlk yarıda kaleci İsmail Çipe müthiş bir kurtarış yaparak kalede güven verdi. 2.yarı biraz daha kontrollü oyun oynayan Galatasaray üretkenlik gösteremedi. Bolu'nun etkili olduğu anlarda da İsmail rakibe geçit vermedi. Skor olarak iyi ama oyun olarak sahada çok etkili bir Galatasaray yoktu.
Önemli olan avantajlı bir skorla dönmekti bunu da başardılar.
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