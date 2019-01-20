Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 20 Ocak 2019, Pazar

Aslanlar gibi oynadı

MAÇA fırtına gibi başlayan Galatasaray, daha ilk saniyede Sinan Gümüş'le öne geçti. Sahanın her yerinde basan bir Galatasaray vardı.
Galatasaray özellikle Belhanda, Feghouli, Mariano üçlüsünün müthiş paslaşmalarıyla çok iyi işler yaptı. Onyekuru bıraktığı yerden devam etti ve golünü attı.
Fernando ve Ndiaye orta sahada rakibine bastılar ve ön tarafa da destek oldular. Ndiaye'nin özellikle goldeki ara pası müthişti. Yeni transfer Marcao yıllardır G.Saray'da oynuyor gibi rahat ve özgüvenliydi.
Sinan Gümüş 2 golle ilk yarıda rakibin fişini çekti.

SIRA YÖNETİMDE
DEVRE arasını kamp dönemini transfer olarak pek de tatmin edici geçiremeyen ve belirsizliğin taraftarı da isyan noktasına getirdiği Galatasaray'da resmen forvet yoktu. 2. yarı Galatasaray şova devam etti. Onyekuru, hat-trick yaparak yıldızlaştı.
Rakip belki zayıftı ama maçı istemek ve mücadele etmek çok önemliydi. Bu maç taraftara ve takıma çok büyük moral oldu. Top artık Mustafa Cengiz ve yönetimde.
Artık yapacakları santrfor transferiyle bir gol de onların atması lazım.

MAÇIN EN iYİSi ONYEKURU
Harika oynadı.
3 güzel gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FATY
Çok fazla hata yaptı. Sahada yoktu..
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Aslanlar gibi oynadı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ