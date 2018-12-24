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Evren Turhan Evren Turhan
  • 24 Aralık 2018, Pazartesi

Moral!

GALATASARAY, ilk yarının son maçında rakiplerinin puan kaybettiği haftada alınacak galibiyetle zirveyle puan farkı azaltacak ve ikinci yarı öncesi motivasyonunu artıracaktı. Sarı-Kırmızılılar bu planla oyun kontrolünü ele alarak maça başladı. Sahasında bekleyen rakiplere karşı topsuz oyunda daha hareketli olmak lazım. İleri çıkarken Ndiaye'nin kaptırdığı topla mağlup duruma düşen Galatasaray, Eren ve Feghouli'nin attığı gollerle öne geçti. Defansın göbeğinde rakibe çok pozisyon veren Galatasaray, takım savunmasını iyi yapamadığı dakikalarda ,geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadı ve 2. golü Robinho'nun ayağından yedi.

MUHTEŞEM 3'LÜ...
İkinci yarı Galatasaray'ın 3. golü bulması gerekiyordu. Bunun için de Onyekuru, Feghouli ve Belhanda'nın performansı çok önemliydi... Ve bu üçlü 2. Yarı maça ağırlıklarını koydular. Her pozisyonda bu üç oyuncu vardı. Rakibine yine pozisyon veren ama bu sefer gol yemeyen bir Galatasaray vardı. 2. yarı Fernando biraz daha toparladı. Golde de katkısı büyüktü. Cimbom 2. yarıya Başakşehir'le puan farkını 6 ya indirmiş ve moralli bir şekilde ilk yarıyı kapattı.

MAÇIN EN iYİSi Onyekuru
Nijeryalı futbolcu çok iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ Muhammet
Sivassporlu oyuncu tel tel döküldü.
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