Moral!
MUHTEŞEM 3'LÜ...
İkinci yarı Galatasaray'ın 3. golü bulması gerekiyordu. Bunun için de Onyekuru, Feghouli ve Belhanda'nın performansı çok önemliydi... Ve bu üçlü 2. Yarı maça ağırlıklarını koydular. Her pozisyonda bu üç oyuncu vardı. Rakibine yine pozisyon veren ama bu sefer gol yemeyen bir Galatasaray vardı. 2. yarı Fernando biraz daha toparladı. Golde de katkısı büyüktü. Cimbom 2. yarıya Başakşehir'le puan farkını 6 ya indirmiş ve moralli bir şekilde ilk yarıyı kapattı.
MAÇIN EN iYİSi Onyekuru
Nijeryalı futbolcu çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Muhammet
Sivassporlu oyuncu tel tel döküldü.
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