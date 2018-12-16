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Evren Turhan Evren Turhan
  • 16 Aralık 2018, Pazar

Galatasaray fırsat tepti

ŞAMPİYONLAR Ligi'nrde Porto maçında oyun anlamında ve fizik olarak iyi bir görüntü veren Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir maçına galibiyet için çıktı. Cimbom maça da ön tarafta presle başladı.
Rakibini sahasından çıkarmayan Galatasaray, topa hakim olsa da net pozisyon bulamadı. Orta sahada Feghouli sahanın en iyilerindendi. İyi oyun vardı ama Rodrigues ve Eren Derdiyok bir türlü takıma bu konuda destek olamıyorlardı.
Sahasında bekleyen Başakşehir, oynamak ve gol atmak isteyen ise Galatasaray'dı.
Ama golü bulan Başakşehir oldu. Sonra Ndiaye'ye yapılan net penaltıydı ve topu başına geçen Eren skoru eşitledi.

FEGHOULİ ÇOK ÇALIŞTI
Fatih hoca ikinci yarıya mecburen Rodrigues-Selçuk İnan değişikliği ile başladı.
İkinci yarı biraz daha geriye yaslanan Galatasaray topu Başakşehir'e verdi ve kontra ataklarda Onyekuru ile pozisyonyon bulmaya çalıştı.
Feghouli her şeyini verse de diğer oyuncular ona ayak uyduramayınca Galatasaray galibiyet golünü bir türlü bulamadı. Galatasaray da böyle olunca farkı 5'e indirme fırsatını kullanamadı.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULİ
Mükkemmel oyunu 3 puana yetmedi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EREN
Sahada yine yokları oynadı.
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