Evren Turhan Evren Turhan
  • 03 Kasım 2018, Cumartesi

Galatasaray’ı basit hatalar yaktı

GALATASARAY, Fenerbahçe derbisine kazanmak için sahaya çıktı. Son 7 maçta rakibine üstünlük sağlayamayan Galatasaray için bu maçın önemi ayrıydı. Maça da seyirci desteğini de arkasına alarak başlayan Galatasaray, Onyekuru ve Rorigues'le etkili oldu. Belhanda ilk yarıda çok iyidi ve bütün paslar ondan çıktı. Posizyon çoktu ilk yarıda amas Galatasaray sadece 1 gol atabildi. Diğer maçlara göre takımın mücadele gücü çok yüksekti. Galatasaray, ilk yarıda duran toplarda çok etkiliydi ve daha fazla gol atabilirdi..
2 . yarıda da etkili oyununu sürdüren G.Saray, Linnes'le müthiş bir gol buldu. Belhanda 2.yarı da etkili oyununu sürdürdü.
Orta saha da üstünlüğü ele alan Galatasaray, maçın her bölümünde iyi oynadı.Penaltıdan yediği golle bocalayan Galatasaray, rakibine bir kaç posizyon verdi.
Ardından, çok geriye çekildiği için ikinci golü yedi. Ndiaye ve Donk 2.yarının son bölümünde oyundan düştü. Galatasaray basit hatalar neticesinde dün akşam çok farklı bir skorla kazanacağı maçı berabere bitirdi.

MAÇIN İYİSİ: BELHANDA
Çok iyi mücadele etti. Alkışı hak etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Derbinin ağırlığını kaldıramadı.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Galatasaray’ı basit hatalar yaktı
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