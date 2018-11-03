Galatasaray’ı basit hatalar yaktı
2 . yarıda da etkili oyununu sürdüren G.Saray, Linnes'le müthiş bir gol buldu. Belhanda 2.yarı da etkili oyununu sürdürdü.
Orta saha da üstünlüğü ele alan Galatasaray, maçın her bölümünde iyi oynadı.Penaltıdan yediği golle bocalayan Galatasaray, rakibine bir kaç posizyon verdi.
Ardından, çok geriye çekildiği için ikinci golü yedi. Ndiaye ve Donk 2.yarının son bölümünde oyundan düştü. Galatasaray basit hatalar neticesinde dün akşam çok farklı bir skorla kazanacağı maçı berabere bitirdi.
MAÇIN İYİSİ: BELHANDA
Çok iyi mücadele etti. Alkışı hak etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ÖMER
Derbinin ağırlığını kaldıramadı.
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