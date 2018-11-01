Evren Turhan Evren Turhan
  • 01 Kasım 2018, Perşembe

Erken gol bulursa Fener'e fark atar

'F.Bahçe kötü halinde bile Galatasaray'ı yenmiştir. Yine yenebilir' görüşüne katılmıyorum. Derbinin favorisi Galatasaray'dır... Sarı-Kırmızılılar evinde ilk 10-15 dakika basacaktır. İlk dakikalarda golü bulabilirlerse farklı bir galibiyete imza atacaklardır


DERBİLER her zaman zordur...
Bir kere bunu belirtmemiz lazım...
İki kulüp de Türk futbolunun çınarı...
Ve onların maçları her zaman büyük keyif verir... Fenerbahçe'nin en kötü durumunda bile Galatasaray'ı yendiği görüşüne katılmıyorum.
Fenerbahçe'nin formsuz ve hocasının olmayışı Galatasaray için büyük avantaj. Favorinin Galatasaray olduğunu düşünüyorum.

BASKILI BAŞLAR
Galatasaray evinde ilk 10-15 dakika basacaktır... Galatasaray ilk dakikalarda baskı halinde golü bulursa fark olur.
Fenerbahçe demorileze olacaktır.
G.Saray son iki haftadır kötü oynuyor ama Türk Telekom Stadı'ndaki maç farklı olacaktır.
Futbolcular bunun farkında.

RODRİGUES ARTIK ORTAYA ÇIKMALI
G.Saray'da Garry Rodrigues ve Younes Belhanda'nın artık ortaya çıkması lazım. Ne Rodrigues ne de Belhanda sezon başından bu yana istenilen seviyeye çıkamadı. Galatasaray bu derbiyle kötü gidişatı unutturur.
Fenerbahçe'nin deplasmanda gol bulacağına inanmıyorum.
Zaten zor gol atıyorlar.

KOEMAN HAZIRLAMAMALIYDI!
Fenerbahçe ile ilgili de birşeyler söylemek istiyorum.
Teknik Direktör Phillip Cocu'nun ekibinden kimsenin kalmaması lazımdı. Herkesin gitmesi lazımdı. Erwin Koeman takımı hazırlıyor... Yani Cocu'nun yardımcısı! Yine Phillip Cocu derbiye çıkartıyor takımı diye düşünüyorum.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Erken gol bulursa Fener'e fark atar
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