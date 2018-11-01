Erken gol bulursa Fener'e fark atar

'F.Bahçe kötü halinde bile Galatasaray'ı yenmiştir. Yine yenebilir' görüşüne katılmıyorum. Derbinin favorisi Galatasaray'dır... Sarı-Kırmızılılar evinde ilk 10-15 dakika basacaktır. İlk dakikalarda golü bulabilirlerse farklı bir galibiyete imza atacaklardır

RODRİGUES

KOEMAN